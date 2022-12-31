"المدني" ينقل سبعينية تَعرضت لكسر أثناء هطول الأمطار لمستشفى القريع

استقبل طوارئ مستشفى القريع بني مالك، في محافظة ميسان، مريضةً تبلغ من العمر 70 عامًا، تعرضت للكسر في فخذها؛ إثر سقوطها في منزلها أثناء هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة أمس.