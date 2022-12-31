"المدني" ينقل سبعينية تَعرضت لكسر أثناء هطول الأمطار لمستشفى القريع

استقبل طوارئ مستشفى القريع بني مالك، في محافظة ميسان، مريضةً تبلغ من العمر 70 عامًا، تعرضت للكسر في فخذها؛ إثر سقوطها في منزلها أثناء هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مكة المكرمة أمس.
وجرى نقل المريضة عن طريق فِرَق الدفاع المدني بمركز القريع بني مالك للمستشفى، وهي في حالة مستقرة؛ حيث كان في استقبالها أطباء الطوارئ، ثم أخصائي العظام؛ لمتابعة حالتها وتقديم العناية الطبية اللازمة.
وكانت المريضة السبعينية؛ وفقًا لما ذكره ابنها لـ"سبق"، قد تعرضت للسقوط داخل المنزل الواقع في قرية الخضارين بمركز القريع بني مالك ظهر أمس الجمعة، وحدث لها كسر مضاعف في الفخذ.
وظلت تعاني لساعات بسبب السيول الغزيرة التي حاصرت بيتها؛ بينما تَعَذر وصول إسعافات الهلال الأحمر والصحة للموقع. واستمر التواصل مع ابنها حتى تمكنت فِرَق الدفاع المدني بعد أن هدأت أوضاع الأمطار من الوصول ونقل المريضة.
يُذكر أن مستشفى القريع بني مالك، كان قد استقبل -تزامنًا مع الأمطار- حالة مَرَضية أخرى عن طريق الهلال الأحمر، وتم عمل اللازم وتنويم المريض.