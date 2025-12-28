موطن العقارية: فندق "هيلتون جاردن ان الرياض المركز المالي" يحصد جائزة أفضل فندق أعمال في المملكة لعام 2025

أعلنت شركة موطن العقارية، الشركة الرائدة في التطوير العقاري في المملكة عن تتويج فندقها "هيلتون جاردن إن الرياض المركز المالي" بجائزة أفضل فندق أعمال في المملكة العربية السعودية لعام 2025 من "world travel awards"، والتي تعتبر بمثابة التكريم الأبرز في قطاع الضيافة حول العالم، وتهدف إلى تكريم المتميزين في جميع قطاعات صناعة السفر والسياحة العالمية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية - الشركة المشغلة لأكثر من 1000 غرفة وجناح فندقي في المملكة -: "يمثل هذا التكريم من جوائز السفر العالمية دليلاً على نجاح استراتيجيتنا في تطوير وإدارة الأصول الفندقية التي لا تلبي التوقعات فحسب، بل تتجاوزها، ونحرص في موطن العقارية على تحقيق الجودة في مشاريعنا، والتي يمثل فندق هيلتون جاردن ان الرياض المركز المالي أحدها، حيث يشكل إضافة متميزة إلى محفظتنا العقارية، وتعكس هذه الجائزة الجودة العالمية في تقديم الخدمة التي نسعى توفيرها في جميع مشاريعنا" وأضاف "نؤكد على التزام موطن العقارية الثابت نحو المساهمة في تحقيق تطلعات رؤية 2030 في القطاع السياحي عبر الاستثمار في الأصول التي تقدم أعلى معايير الضيافة".
وقد تأسست جوائز السفر العالمية "world travel awards" في العام 1993 لتكريم التميز في جميع القطاعات الرئيسية في مجالات السفر والسياحة والضيافة، وتُعرف اليوم بأنها العلامة الأبرز للتميز في هذا القطاع، وتعد اعترافاً بارزاً بالجودة والتميز في قطاع الضيافة.
وقد أعرب السيد عمر لطيف، مدير عام الفندق، عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: "تؤكد جائزة أفضل فندق أعمال في المملكة لعام 2025 تميز واحترافية الفندق والعاملين فيه. يعتبر هيلتون جاردن ان الرياض المركز المالي وجهة مفضلة لرجال الأعمال نظير موقعه المميز الذي يسمح بالوصول للوجهات التجارية والسياحية والترفيهية وأنشطة النقل خلال دقائق معدودة، إضافة إلى تميز خدماتنا ومرافقنا التي تخدم نزلاء وعملاء الفندق."
كما يعد فندق هيلتون جاردن إن الرياض المركز المالي استثماراً نوعياً في محفظة شركة موطن العقارية، حيث يجمع بين التصميم المعماري المتفرد والموقع الحيوي على الطريق الدائري الشمالي، مما يضمن سهولة الوصول إلى مركز الملك عبد الله المالي (KAFD) ونقاط الجذب الرئيسية في العاصمة. يضم الفندق 262 غرفة فندقية موزعة على 14 طابقاً، توفر خدمات متكاملة وإطلالات عصرية خلابة على مدينة الرياض، ويوفر بيئة عمل مثالية لرجال الأعمال عبر مرافق متخصصة لخدمة قطاع الأعمال، وقاعات اجتماعات كبرى ومصغرة مجهزة بالكامل، ومركز أعمال متطور، إضافة إلى مرافق فاخرة تشمل نادياً صحياً متكاملاً، وحوض سباحة، وصالة استقبال أنيقة، ومطعمين متميزين، فضلاً عن توافر 400 موقف سيارة لتعزيز تجربة الإقامة وتلبية احتياجات النزلاء والعملاء.