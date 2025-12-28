موطن العقارية: فندق "هيلتون جاردن ان الرياض المركز المالي" يحصد جائزة أفضل فندق أعمال في المملكة لعام 2025

وبهذه المناسبة، قال الدكتور رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية - الشركة المشغلة لأكثر من 1000 غرفة وجناح فندقي في المملكة -: "يمثل هذا التكريم من جوائز السفر العالمية دليلاً على نجاح استراتيجيتنا في تطوير وإدارة الأصول الفندقية التي لا تلبي التوقعات فحسب، بل تتجاوزها، ونحرص في موطن العقارية على تحقيق الجودة في مشاريعنا، والتي يمثل فندق هيلتون جاردن ان الرياض المركز المالي أحدها، حيث يشكل إضافة متميزة إلى محفظتنا العقارية، وتعكس هذه الجائزة الجودة العالمية في تقديم الخدمة التي نسعى توفيرها في جميع مشاريعنا" وأضاف "نؤكد على التزام موطن العقارية الثابت نحو المساهمة في تحقيق تطلعات رؤية 2030 في القطاع السياحي عبر الاستثمار في الأصول التي تقدم أعلى معايير الضيافة".