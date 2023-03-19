جازان.. استخدام الكلاب البوليسية المدربة في البحث عن مفقود سيول "الريث"

تواصل فرق الدفاع المدني المدعمة بالآليات والقوارب والكلاب البوليسية المدربة لليوم السادس على التوالي عمليات البحث في سبيل العثور على المواطن جابر الريثي الذي فقد الاثنين الماضي في أحد الأودية بالريث شرق جازان، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.
ويبذل "رجال الدفاع المدني" مع الفرق التطوعية والسكان جهوداً حثيثة في تمشيط باطن الوادي وجنباته والمناطق المحيطة به ذات الأشجار الكثيفة والطبيعة الصخرية، بحثاً عن المفقود الريثي والذي جرفته السيول أثناء محاولته إنقاذ ابني شقيقه من الغرق بعد أن احتجزتهما السيول.
وكانت "سبق" قد انفردت بتقرير نُشر بعد الحادثة المأساوية رواها أحد أقارب المفقود؛ حيث أوضح أن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عدد من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث؛ وذلك أثناء هطول الأمطار، قبل أن تحتجزهما، حيث تَمَسكا بشجرة مُعَمّرة، مبينًا أن عم الشقيقين لم يتمالك نفسه من أثر الموقف فتوجه إلى مركبته ذات الدفع الرباعي، وعبر السيول حتى وصل إليهما.
وأضاف: "عند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي؛ حيث تم جرف المركبة، وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل (العم وابنا شقيقه)".
وواصل القريب ساردًا القصة لـ"سبق": "الشقيقان تمكنا من النجاة بعد أن قام وافد من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل بمعدة ثقيلة "شيول"؛ غير أن العم لم يستطع النجاة، حيث جرفته سيول الوادي". مؤكدًا أن البحث لا يزال جاريًا عنه من قِبَل فِرَق الدفاع المدني.