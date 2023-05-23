"الخريجي" يلتقي نائب وزير خارجية الصين ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

التقى نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية دنغ لي، في مقر وزارة الخارجية الصينية بالعاصمة بكين.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة, كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
عقب ذلك أقام نائب وزير الخارجية الصيني، مأدبة غداء، تكريماً لنائب وزير الخارجية والوفد المرافق له.
حضر اللقاء ومأدبة الغداء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي.