"الخريجي" يلتقي نائب وزير خارجية الصين ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة, كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.