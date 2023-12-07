محليات

تبوك .."دوريات الأمن" تطيح بمقيم لترويجه مادة (الشبو) المخدر

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وأحيل إلى جهة الاختصاص
تبوك .."دوريات الأمن" تطيح بمقيم لترويجه مادة (الشبو) المخدر

قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
دوريات الأمن
مادة الشبو المخدرة

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