"الفضلي" يرأس الاجتماع الـ١٨ لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها خطة التحسين الوراثي للضأن والماعز بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، ومشروع التحسين المستمر للدواجن، الذي يهدف إلى مقارنة كفاءة الإنتاج والعوائد الاقتصادية لسلالات الدواجن ذات الأحجام المثالية والأحجام الصغيرة، إلى جانب ممكنات الاستثمار الحالية، ومشاريع الاستدامة المالية للبرنامج في تطوير اللقاحات، وتوطين التقنيات المخبرية، والتحسين الوراثي، والخدمات الاستشارية والفنية لمختبر الجينوم.