عشرينية عانت من تشوهات في الوجه.. و"مركزي بريدة" يتدخل بجراحة دقيقة

وذكر تجمع القصيم الصحي أن المريضة حضرت إلى قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى، وهي تعاني من حالة بروز بالفك السفلي، وكانت وضعية عضة الأسنان معكوسة، ما أدى إلى تشوه شكل الوجه، مما سبب لها حرجًا اجتماعيًا ومعاناة عند الأكل.