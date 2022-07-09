شاهد.. ضيوف "برنامج خادم الحرمين" يستقرون بمنى بعد رمي جمرة العقبة

أنهى الحجاج من ضيوف "برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة"من أسر المصابين والشهداء والشخصيات الإسلامية الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية رمي جمرة العقبة اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور, بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.