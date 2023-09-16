محافظ شقراء يزور "متجر نوق" لمنتجات حليب الإبل ويطلع على أقسامه ومنتجاته

بعد ذلك اطلع محافظ شقراء على أقسام المتجر، وما يقدمه كل قسم من منتجات حليب الإبل الطازجة، التي من أهمها: حليب الإبل الطازج، وحليب الإبل الطازج بنكهة الخزامى والهيل والشوكولاته، إضافة إلى الأجبان بنكهات عدة، أهمها: نكهة فلفل شقراء، والقشطة، والزبدة، واللبنة، والمهلبية، والآيسكريم بعدد من النكهات، والعديد من المنتجات المصنعة من حليب الإبل.