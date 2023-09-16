محافظ شقراء يزور "متجر نوق" لمنتجات حليب الإبل ويطلع على أقسامه ومنتجاته

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بزيارة "متجر نوق" المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يقع على شارع أنس بن مالك بمدينة الرياض، وذلك تلبية لدعوة الرئيس التنفيذي لشركة "سواني".
وكان في استقبال محافظ شقراء عند وصوله لمقر المتجر الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد يحيى جمال الدين، ويرافقه مجموعة من قيادات الشركة.
واستمع "البواردي" لشرح مفصل عن محتويات المتجر، والطرق والأساليب المثلى في إدارة فريق العمل، والتميز في مهارات الاتصال باستخدام التقنية الحديثة لإنجاز الأعمال، وتحقيق الأهداف ورضا المستفيدين، والذين يصلون إلى 1500 زائر في اليوم.
بعد ذلك اطلع محافظ شقراء على أقسام المتجر، وما يقدمه كل قسم من منتجات حليب الإبل الطازجة، التي من أهمها: حليب الإبل الطازج، وحليب الإبل الطازج بنكهة الخزامى والهيل والشوكولاته، إضافة إلى الأجبان بنكهات عدة، أهمها: نكهة فلفل شقراء، والقشطة، والزبدة، واللبنة، والمهلبية، والآيسكريم بعدد من النكهات، والعديد من المنتجات المصنعة من حليب الإبل.
وتعتبر شركة "سواني" الرائدة في قطاع حليب الإبل على مستوى السعودية، ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
وتتطلع الشركة إلى أن يكون لقطاع حليب الإبل تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال رفع معايير أنظمة الإنتاج المحلي، وترسيخ المعرفة الصناعية، وتبادل الخبرات لاستحداث أفضل الممارسات في هذا المجال.
يذكر أن مزرعة شركة "سواني" تقع بمحافظة شقراء على طريق شقراء الدوادمي، بالقرب من نفود السر، على مساحة 6 ملايين م2، وتستهدف الوصول إلى 30 ألف متن من الإبل في الخطة المعتمدة من الشركة.