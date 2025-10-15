أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026

وأكد سمو أمير منطقة تبوك في تصريحه أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -، مشيداً سموه بما يحضى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، كما قدم سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وللاتحادِ السعودي لكرة القدم والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز ، سائلاً المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ودوام أفراحها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله -