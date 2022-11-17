تدشين زراعة أكثر من 550 ألف بذرة وشتلة متنوعة في المدينة الكشفية بـ"حوية الطائف"

من جهته، قال "الشريف": المشروع يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في خدمة البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميتها.