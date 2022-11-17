تدشين زراعة أكثر من 550 ألف بذرة وشتلة متنوعة في المدينة الكشفية بـ"حوية الطائف"

دشن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف، صباح اليوم، في مدينة الملك فهد الكشفية بالحوية المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها "المرحلة 14"، تحت شعار "بيئتي مسؤوليتي".
جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية "بنين" الدكتور ساعد الثبيتي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، وعدد من طلاب الكشافة بالمدارس ورواد الكشافة بالمدارس والرواد الكشافين بالمحافظة وعدد من مسؤولي التعليم.
ويستهدف المشروع زراعة أكثر من 500 ألف بذرة و50 ألف شتلة متنوعة في مدينة الملك فهد الكشفية بالشراكة مع أمانة الطائف.
من جهته، قال "الشريف": المشروع يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملية وتفعيل الأنشطة الكشفية في مجال البيئة وحمايتها، وتقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في خدمة البيئة ونظافتها، وإبراز دور الكشافة نحو المحافظة على البيئة وتنميتها.
وأكد أهمية تعميق الوعي البيئي بين أوساط الناشئة نحو المحافظة على البيئة والإسهام في حمايتها من التلوث والتدهور والاندثار وغرس الشعور بالمسؤولية في حماية البيئة.
وقدّم "الشريف" شكره وتقديره لجميع من شارك في هذا المشروع الوطني المهم.