"الحربي": سعر الناقة وصل 50 مليونًا.. والاستثمار في الإبل هو "استثمار الثراء السريع"

وفسر المتحدث الحربي أسباب ارتفاع أسعار بعض الإبل التي تشارك في المسابقات، موضحًا أن الإبل لها ارتباط تاريخي وأن العرض والطلب هو المتحكم، مشيرًا إلى أن أسعار بعض الفحول قد تصل إلى 50 مليونًا.. لافتًا إلى أن أعلى سعر كان قد سجلته الناقة "خزامة" بـ30 مليون ريال وقد نفقت وأعيد تحنيطها.