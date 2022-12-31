"الحربي": سعر الناقة وصل 50 مليونًا.. والاستثمار في الإبل هو "استثمار الثراء السريع"
اعتبر محمد الحربي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بأن الاستثمار في الإبل هو "استثمار الثراء السريع". وصادق في برنامج ياهلا على روتانا خليجية على أن "الاستثمار في الإبل هو الاستثمار الناجح ويعد واحدًا من أبواب الثراء السريع".
وفسر المتحدث الحربي أسباب ارتفاع أسعار بعض الإبل التي تشارك في المسابقات، موضحًا أن الإبل لها ارتباط تاريخي وأن العرض والطلب هو المتحكم، مشيرًا إلى أن أسعار بعض الفحول قد تصل إلى 50 مليونًا.. لافتًا إلى أن أعلى سعر كان قد سجلته الناقة "خزامة" بـ30 مليون ريال وقد نفقت وأعيد تحنيطها.
وفيما تتبقى 12 يومًا على نهاية مهرجان الإبل، أضاف "الحربي" عن أعلى قيمة وصلت في صفقات البيع والشراء للإبل في المهرجان: سمعنا عن 18 مليونًا و15 مليونًا وصفقات بـ10 ملايين نسمعها بشكلٍ يومي.
ولفت المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، إلى أنه تم رصد 360 مخالفة من أصل 6 آلاف عملية فحص للإبل، مشيرًا إلى أن هناك زيادة للمشاركات الأجنبية في هذه النسخة للمهرجان، وهناك إقبال للأجانب على إكسسوارات الإبل، وأضاف: خصصنا للأجانب موقع "عيش التجربة" لكي يستمتعوا بكل تفاصيل الحياة السعودية.