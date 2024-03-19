أمير الشرقية: أرقام هدر الطعام مخيفة.. النعم تدوم بالشكر وتزول بالإسراف

نوه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة الشرقية بالدعم الكبير الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بما يمكنها من تقديم المساعدة للمحتاجين والمستفيدين في كل مكان.
جاء ذلك خلال استقباله في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة مساء الاثنين، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمراء والمسؤولين ومديري الجهات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" والرئيس التنفيذي وعدد من منسوبي الجمعية.
وقال الأمير سعود: أرقام هدر الأطعمة الصادرة عن الجهات الرسمية كبيرة، ومخيفة فهي ليست بالكيلو جرامات، ولكنها تصل مع الأسف إلى الأطنان ومن كل الأغذية، وهذا أمر محزن ومقلق ويجب معالجته، وهذه الأرقام المروعة تتطلب من كل شخص أن يبدأ بالمحافظة على النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نبدأ بأنفسنا بالعمل على الترشيد في الاستهلاك بدءاً من البيت ثم محيط الأسرة ثم المجتمع".
وأضاف: ليس عيباً أن نقوم بتناول أطعمة تم حفظها صحياً في اليوم التالي لإعدادها، بل هو "عين العقل وعين الحكمة"، وعلينا أن نبتعد عن المبالغة والإسراف، وديننا الحنيف يحثنا على عدم الإسراف وعدم المباهاة، فالنعم ولله الحمد موجودة لكنها تدوم بالشكر وتزول بالهدر ".
وأردف: تقوم جمعية "إطعام" بدور مميز في توعية الناس بمنع هدر الطعام ويجب أن نتعاون مع هذه الجمعية حتى نساعدها على أداء رسالتها النبيلة في حفظ النعمة من الهدر ، وأشكر الجمعية وكل من يعمل بها وأدعو الله أن تتسع قاعدتها لتشمل جميع مناطق بلادنا الحبيبة".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية بنك الطعام السعودي "إطعام" عبداللطيف الراجحي: "الجمعية حققت إنجازات على مدى 14 عاماً، ولم تكن لتكون إلا بفضل من الله عز وجل وتوفيقه، ثم بدعم وتوجيه ورعاية دائمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، حتى أصبحت "إطعام" اليوم حاضرة في كافة مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد أن نقلت تجربتها لدول الجوار من خلال إطلاق بنكي الطعام في مملكة البحرين وسلطنة عمان".
وأضاف: "اليوم ونحن نستعد لإطلاق الخطة الاستراتيجية الثانية للفترة ( 2025 - 2030) نعمل على الاستفادة القصوى من كافة الفرص المتاحة لمعالجة قضية الهدر الغذائي، ومواصلة ابتكار النماذج الريادية والتسويقية لتقديم خدمات الرعاية الغذائية المستدامة لذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، مع مواصلة رحلة الاستدامة والتحول نحو العمل الاستثماري غير الربحي بوسائل أكثر مرونة".
حضر المجلس وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي .