أمير الشرقية: أرقام هدر الطعام مخيفة.. النعم تدوم بالشكر وتزول بالإسراف

وقال الأمير سعود: أرقام هدر الأطعمة الصادرة عن الجهات الرسمية كبيرة، ومخيفة فهي ليست بالكيلو جرامات، ولكنها تصل مع الأسف إلى الأطنان ومن كل الأغذية، وهذا أمر محزن ومقلق ويجب معالجته، وهذه الأرقام المروعة تتطلب من كل شخص أن يبدأ بالمحافظة على النعم التي منحها الله سبحانه وتعالى لنا، وأن نبدأ بأنفسنا بالعمل على الترشيد في الاستهلاك بدءاً من البيت ثم محيط الأسرة ثم المجتمع".