جوائزها مليونا ريال وتدعم جهود الإسكان.. "اليابسي" يطلق هذه المسابقة

وأشار "اليابسي" إلى أن هذه المسابقة الموجّهة للمواطنين والمقيمين قد انطلقت في مطلع سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عام بواقع جائزة شهرية مقدارها 100 ألف ريال يتوج منها الفائز بـ50 ألفًا، فيما الـ50 ألفًا الأخرى تقدّم لجهود الإسكان ودعم الأسر الأشد حاجة، أما الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال فيتم السحب عليها في نهاية المسابقة في الأول من سبتمبر العام القادم 2023 م.