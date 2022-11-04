جوائزها مليونا ريال وتدعم جهود الإسكان.. "اليابسي" يطلق هذه المسابقة

أطلق رجل الأعمال بندر بن مقبل اليابسي، مبادرة تتمثل في مسابقة ثقافية وطنية شهرية بنموذج متطور وحديث لدعم جهود الإسكان، وبجوائز تقدر بأكثر من مليوني ريال.
وأوضح صاحب الفكرة والداعم لهذه المبادرة بندر اليابسي، أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأشار "اليابسي" إلى أن هذه المسابقة الموجّهة للمواطنين والمقيمين قد انطلقت في مطلع سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عام بواقع جائزة شهرية مقدارها 100 ألف ريال يتوج منها الفائز بـ50 ألفًا، فيما الـ50 ألفًا الأخرى تقدّم لجهود الإسكان ودعم الأسر الأشد حاجة، أما الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال فيتم السحب عليها في نهاية المسابقة في الأول من سبتمبر العام القادم 2023 م.
يُذكر أن المسابقة التي تدور أسئلتها حول مفاهيم ومستهدفات رؤية المملكة 2030، تتمثل في طرح سؤالًا في كل شهر ويتم المشاركة فيها من خلال حساب "بندر مقبل اليابسي" في تويتر bandr_alyabsi، وحساب فايز المالكي fayez_malki، وتتم عملية السحب إلكترونيًا بمشاهدة المشاركين، عبر حساب فايز المالكي، على السناب شات.
ولراغبي المشاركة؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة عبر الرابط الآتي: https://aljomhooraward.com/home.