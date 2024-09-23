تَواجد مميز وانتشار.. قوة المهمات بشرطة العاصمة المقدسة تشارك باحتفالات اليوم الوطني

شاركت قوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة، في الاحتفاء باليوم الوطني السعودي، بتواجدها الأمني المميز وانتشارها ضمن الفِرَق الأمنية المشاركة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة.
وتم تكليف قوة المهمات والواجبات بتنفيذ مجموعة من المهام الحيوية التي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال الفعاليات الاحتفالية التي شهدتها المنطقة.
وأدى رجال المهمات دورًا محوريًّا في تنظيم الحشود وتسهيل حركة المرور في المواقع الحيوية مثل الساحات العامة والطرق الرئيسية؛ خاصة في مناطق التجمعات الاحتفالية؛ مما ساهم في الحفاظ على الانسيابية المرورية وتقليل الاختناقات. كما ساهموا في حماية المنشآت العامة، والإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام.
وقامت القوة بتأمين الفعاليات التي شملت عروضًا واحتفالات، وشارك أفرادها في حماية المشاركين في المسيرات والمهرجانات الشعبية المقامة بهذه المناسبة.