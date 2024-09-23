تَواجد مميز وانتشار.. قوة المهمات بشرطة العاصمة المقدسة تشارك باحتفالات اليوم الوطني

وأدى رجال المهمات دورًا محوريًّا في تنظيم الحشود وتسهيل حركة المرور في المواقع الحيوية مثل الساحات العامة والطرق الرئيسية؛ خاصة في مناطق التجمعات الاحتفالية؛ مما ساهم في الحفاظ على الانسيابية المرورية وتقليل الاختناقات. كما ساهموا في حماية المنشآت العامة، والإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن العام.