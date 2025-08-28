"القمر والمريخ والسماك الأعزل" .. اقتران ثلاثي يزين سماء الوطن العربي الليلة

تشهد سماء العالم العربي مساء اليوم، حدثًا فلكيًا بصريًا يجمع القمر وكوكب المريخ والنجم الساطع "السماك الأعزل" في خط واحد، في ظاهرة تُعرف بالاقتران الثلاثي.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيظهر في طور الهلال المتزايد، بينما يسطع السماك الأعزل بوضوح حتى في المناطق ذات الإضاءة الخفيفة، ويظهر كوكب المريخ بلونه الأحمر البرتقالي المميز بالقرب منه.
وأشار أبو زاهرة إلى أن أفضل وقت لمشاهدة هذا الحدث هو بعد غروب الشمس مباشرة، حيث يمكن رؤية المشهد في الأفق الغربي، مع ظهور القمر أولًا، يليه المريخ قريبًا منه، ويتوسط السماك الأعزل المشهد البصري.