"القمر والمريخ والسماك الأعزل" .. اقتران ثلاثي يزين سماء الوطن العربي الليلة

وأشار أبو زاهرة إلى أن أفضل وقت لمشاهدة هذا الحدث هو بعد غروب الشمس مباشرة، حيث يمكن رؤية المشهد في الأفق الغربي، مع ظهور القمر أولًا، يليه المريخ قريبًا منه، ويتوسط السماك الأعزل المشهد البصري.