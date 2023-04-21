استطلاع: 56% سيقضون العيدَ مع عائلاتهم و20% سيشاركون في الفعاليات

أما عن كيفية الاحتفال الأشمل بالعيد، فقد قال 72% من العينة: إنهم سيحتفلون من خلال التجمع في استراحة أو مزرعة تضم عددًا واسعًا من الأقارب، كالأعمام أو الأخوال وأبنائهم.