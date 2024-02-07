القيادة تعزّي رئيس تشيلي في وفاة "بينييرا" وضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد

وكذلك بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، قال فيها : "بلغني نبأ حرائق الغابات التي اجتاحت وسط جمهورية تشيلي، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".