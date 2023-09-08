مستشفى السليل ينقذ سيدة من انفجار حمل خارج الرحم.. أجرت 5 عمليات قيصرية سابقاً

حضرت السيدة لطوارئ المستشفى وهي تعاني آلاماً شديدة أسفل البطن؛ وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود انفجار حمل خارج الرحم على المبيض الأيمن، مع وجود نزيفٍ شديدٍ داخل التجويف البريتوني، واضطرابٍ في العلامات الحيوية.