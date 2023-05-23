وكالة المسجد النبوي تعلن استكمال خدماتها لاستقبال ضيوف الرحمن

وحرصت الوكالة على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه؛ حيث عملت على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة؛ لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حرصًا منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهّل على ضيوف الرحمن زيارتهم، وتُثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الإيمانية.