"الدفاع المدني" يصدر 7 إرشادات وقائية لسلامتك في المناطق البرية

في خطوة لافتة لتعزيز ثقافة السلامة، دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع عدد من الإرشادات الوقائية عند التوجه للمناطق البرية، بهدف الحد من المخاطر المحتملة خلال الرحلات والتنزه.