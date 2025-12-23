"الدفاع المدني" يصدر 7 إرشادات وقائية لسلامتك في المناطق البرية

في خطوة لافتة لتعزيز ثقافة السلامة، دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى اتباع عدد من الإرشادات الوقائية عند التوجه للمناطق البرية، بهدف الحد من المخاطر المحتملة خلال الرحلات والتنزه.
وأكدت الإرشادات أهمية إبلاغ الأهل عن الوجهة المقصودة وتوقيت العودة، إلى جانب ضرورة مراقبة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة إطفاء النار قبل النوم، وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول ونواتج الأمطار.
كما نصح بعدم السباحة في المستنقعات المائية أو حول السيول، وتهوية الخيام عند إشعال الفحم لتفادي الاختناق.
ومن بين التنبيهات المهمة: توفير طفاية حريق مناسبة خلال الرحلة، والتأكد من اتخاذ جميع وسائل السلامة الاحترازية.
ودعا الدفاع المدني إلى التعاون والالتزام بالإرشادات المنشورة عبر قنواته الرسمية، لضمان رحلة آمنة للجميع.