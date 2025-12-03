ولي العهد يبعث برقيتي شكر إلى ملك البحرين وولي عهده عقب مشاركته في قمة مجلس التعاون بالمنامة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي شكر إلى كل من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، إثر مغادرته المنامة عقب مشاركته في الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي برقيته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، أعرب سموه عن عميق الشكر والامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الخليجية برئاسة جلالته، ومؤكدًا على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك حمد.
كما ثمّن سمو ولي العهد، في برقيته إلى الأمير سلمان بن حمد، نجاح البحرين في استضافة القمة الخليجية، وما تم التوصل إليه من نتائج مثمرة خلال الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق المشترك، والذي يعكس عمق التعاون والرغبة في توثيق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
واختتم سموه برقيتيه بتمنياته بالصحة والسعادة للقيادة البحرينية، وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب البحريني الشقيق.