ولي العهد يبعث برقيتي شكر إلى ملك البحرين وولي عهده عقب مشاركته في قمة مجلس التعاون بالمنامة

وفي برقيته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى، أعرب سموه عن عميق الشكر والامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الخليجية برئاسة جلالته، ومؤكدًا على المضي قدمًا في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التنسيق السعودي البحريني، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك حمد.