حاضنة للخدّج.. نماذج أولية وابتكارات مُبهرة لطالبات جامعة الأميرة نورة بمعرض التقنيات الواعدة

ويصاحب المؤتمرَ إقامةُ عدد من الفعاليات، على رأسها تدشين مبادرة شراكات البحث والابتكار التي ترتكز على الشراكات بين الجامعات والقطاعات الـوطنية والتنموية، والمراكز الابتكارية ونقل التقنية، ومراكز البحوث الانتقالية، إلى جانب معرض التقنيات والابتكارات الواعدة بمشاركة الجامعات السعودية وأبـرز الشركات الوطنية، ويشتمل على عرض أكثر من 1000 منتج بحثي ونموذج صناعي للجامعات، وقصص النجاح للشراكات الناجحة والقائمة بين الجامعات والقطاعات الحكومية والصناعية؛ لتعزيـز التعـاون المسـتدام بيـنهما، إضافة إلى توقيع ما يزيد على 60 اتفاقية تعاون وشراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات المختلفة لدعم منظومة البحث والابتكار، وتتجير التقنيات والتعاون في المجالات الابتكارية، وكذلك إطلاق منصات البحث والابتكار، مثل أسس وحلول الجامعات الريادية والتبادل المعرفي.