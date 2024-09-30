وزير التجارة: برنامج "طموح" رفع نسبة التوظيف في المنشآت المستفيدة 28 %

أكّد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ أن برنامج طموح أسهم بشكلٍ كبير في رفع نسبة التوظيف في المنشآت المستفيدة من البرنامج بنسبة 28 % خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الموظفين والموظفات الذين تمّ توظيفهم عبر البرنامج 78 ألفاً.
وأوضح الدكتور القصبي؛ خلال كلمته في افتتاح ملتقى الرؤساء التنفيذيين أن "برنامج طموح" يضم أكثر من 2500 منشأة، من بينها 24 منشأة تمّ إدراجُها في السوق الموازية "نمو".
وأضاف، أن الاستثمارات التي ضختها تلك المنشآت بلغت نحو 2.5 مليار ريال، في حين تجاوزت قيمتها السوقية 16 مليار ريال.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي الكبير لبرنامج "طموح" في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.