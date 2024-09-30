وزير التجارة: برنامج "طموح" رفع نسبة التوظيف في المنشآت المستفيدة 28 %

أكّد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ أن برنامج طموح أسهم بشكلٍ كبير في رفع نسبة التوظيف في المنشآت المستفيدة من البرنامج بنسبة 28 % خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الموظفين والموظفات الذين تمّ توظيفهم عبر البرنامج 78 ألفاً.