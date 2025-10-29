مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية "ويبل المتقدمة" بالمنظار لإستئصال ورم برأس البنكرياس

ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج. الذي قال أن المراجع الذي يبلغ من العمر "68" عاماً، زار المستشفى بسبب ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، وفقدان الوزن والشهية، وتغير لون البول والبراز، وخضع لحزمة من الفحوصات الدقيقة، التي من أبرزها الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، بالإضافة إلى تحاليل الدم وفحوصات علامات الأورام، وأظهرت النتائج إصابته بورم برأس البنكرياس، وملاصق للوريد البابي المغذي للكبد، مما أدى الى انسداد كامل في القنوات الصفراوية.