مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية "ويبل المتقدمة" بالمنظار لإستئصال ورم برأس البنكرياس

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إجراء العملية الثالثة من نوعها على مستوى القطاع الخاص بالمملكة والخليج العربي، لإستئصال أورام رأس البنكرياس والأثني عشر والقنوات المرارية "ما يعرف بعملية ويبل"، بالمنظار الكامل، علماً بأن العمليتين الأولى الثانية أجريتا أيضاً بالمستشفى خلال الشهور الماضية، ويُجرى هذا التدخل الطبي دون الحاجة للشق الجراحي التقليدي Totally Laparoscopic Whipple’s Procedure.
ذكر ذلك الدكتور عبدالوهاب الشهراني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة والروبوت الآلي، وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج. الذي قال أن المراجع الذي يبلغ من العمر "68" عاماً، زار المستشفى بسبب ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، وفقدان الوزن والشهية، وتغير لون البول والبراز، وخضع لحزمة من الفحوصات الدقيقة، التي من أبرزها الرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، بالإضافة إلى تحاليل الدم وفحوصات علامات الأورام، وأظهرت النتائج إصابته بورم برأس البنكرياس، وملاصق للوريد البابي المغذي للكبد، مما أدى الى انسداد كامل في القنوات الصفراوية.
وأضاف د. الشهراني أن الفريق الطبي وضع خطة علاجية متكاملة، وأجرى عملية جراحية دقيقة ومتقدمة بتقنية المنظار"إجراء ويبل"، تم فيها استئصال الورم بالكامل، بعد عزله عن الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة له، وكذلك استئصال أجزاء من الأمعاء والمعدة والمرارة، ثم بعد ذلك تم عمل التوصيلات والتحويلات الأساسية لأعضاء البطن بعضها ببعض وجرى كل ذلك عبر المنظار .
واستطرد الدكتور عبدالوهاب مؤكداً أن التدخل الطبي تكلل ولله الحمد بالنجاح، وتمت إفاقة المراجع بغرفة العمليات، ونقل إلى العناية المركزة، ووضع تحت المراقبة لمد "24" ساعة، قبل أن يحول إلى جناح التنويم، ويغادر المستشفى لاحقاً بحالة صحية جيدة.
ووصف د. الشهراني نجاح العملية بأنه إنجاز طبي يضاف إلى نجاحات المستشفى، مما يؤهله لأن يكون مركزاً وطنياً مرجعياً متقدماً في هذا النوع من الجراحات المتطورة.