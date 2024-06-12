"ولادة الدمام" ينجح في إزالة ورم يزن8.7 كم من رحم خمسينية

نجح فريق طبي متخصص بقيادة الدكتورة فوزية المالكي استشاري نساء وتوليد في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ( أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي ) الأحد الماضي في إجراء عملية نوعية تمثلت في إزالة ورم ليفي يزن 8.7 كيلوجرام من رحم مواطنة في العقد الخامس من عمرها في عملية نوعية لاسيما مع حجم الورم الذي تم استئصاله.