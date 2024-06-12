"ولادة الدمام" ينجح في إزالة ورم يزن8.7 كم من رحم خمسينية

نجح فريق طبي متخصص بقيادة الدكتورة فوزية المالكي استشاري نساء وتوليد في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ( أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي ) الأحد الماضي في إجراء عملية نوعية تمثلت في إزالة ورم ليفي يزن 8.7 كيلوجرام من رحم مواطنة في العقد الخامس من عمرها في عملية نوعية لاسيما مع حجم الورم الذي تم استئصاله.
وكشفت إدارة المستشفى أن المواطنة راجعت المستشفى لشعورها بآلام في منطقة الحوض وغزارة في دم الدورة الشهرية، حيث تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة وجود ورم ليفي كبير الحجم 40cm×36cm ليقرر الأطباء إجراء عملية جراحية استغرقت خمس ساعات على يد فريق من قسم أمراض النساء والولادة إلى جانب عدة تخصصات أخرى ليتم خلال العملية استئصال الورم من الرحم بنجاح وهي وتتمتع بصحة جيدة لله الحمد.
وشددت إدارة المستشفى أن دعم تجمع الشرقية الصحية للمستشفى ساهم في توفر الإمكانات الطبية والتجهيزات المتطورة التي تمكن الكوادر الطبية والتمريضية المميزة من تحقيق النجاحات والمنجزات التي تضاهي بها المستشفيات المتخصصة المماثلة على مستوى مدن ومحافظات المملكة مما يحقق منجزات تتوافق مع رؤية المملكة 2030 م التي ركزت على جودة الحياة وصحة المواطن.