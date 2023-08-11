خادم الحرمين الشريفين يتلقّى رسالةً من ملك إسواتيني

تلقّى خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رسالةً خطية من الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، تتضمّن سبلَ تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.