"منتدى الطائف للاستثمار" يستعرض الجهود الهادفة إلى تنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي

وتناول العرض، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار المتمثلة في المبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز وتنمية الاستثمارات في القطاعات الواعدة استثمارياً، وتطوير الفرص الاستثمارية الجاذبة في 15 قطاعًا رئيسًا وفرعيًا، حيث تعد القطاعات مهمة وحيوية في الاقتصاد الوطني، مثل: الصحة، والتعليم والابتكار، والطاقة، والزراعة، وصناعة الأغذية، والسياحة، وجودة الحياة، والخدمات البيئية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمعادن والتعدين، والصناعات المتقدمة.