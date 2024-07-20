في 3 ضربات.. "مكافحة المخدرات" تُحبط ترويج 33.5 كجم حشيش بالرياض وجدة وينبع

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في تنفيذ ثلاث عمليات أمنية أسفرت عن منع ترويج 33.5 كجم من الحشيش؛ وذلك في الرياض وجدة.
وتفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثانية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم (6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الثالثة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة ينبع؛ لترويجه (7.5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.