محليات

مجلس التعاون يدين ويستنكر العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصف مخيم للنازحين برفح

"البديوي" أكد على الموقف الثابت لدول المجلس في دعم القضية الفلسطينية العادلة
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي

أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعمل الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلية بقصفها مخيمًا للنازحين تابعًا لمنظمة الأونروا في قطاع رفح.

وأكد أن استمرار هذه العمليات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ورفح تشكل جرائم حرب، وتؤكد عدم اكتراث قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية والإنسانية واستمراراً لنهجها الإجرامي، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما أكد الأمين العام على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وبذل كل الجهود لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الآلة العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
جاسم محمد البديوي

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