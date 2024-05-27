مجلس التعاون يدين ويستنكر العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصف مخيم للنازحين برفح

وأكد أن استمرار هذه العمليات الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ورفح تشكل جرائم حرب، وتؤكد عدم اكتراث قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية والإنسانية واستمراراً لنهجها الإجرامي، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد للوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها.