"حساب المواطن" يوضح آلية ومواعيد تقديم الاعتراض المالي بعد صرف الدفعة

وبيّن البرنامج أنه يتم تقديم الاعتراض من خلال الدخول إلى حساب المستفيد ثم التوجه إلى قسم "المدفوعات المالية"، واختيار نوع الاعتراض سواء كانت الدفعة ناقصة أو صفرية، على أن يتم ذلك خلال 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة في الحساب البنكي.