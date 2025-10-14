"حساب المواطن" يوضح آلية ومواعيد تقديم الاعتراض المالي بعد صرف الدفعة

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين تقديم اعتراض مالي بعد صرف الدفعة، وذلك عند ظهور حالة الدفعة "مدفوعة" في الحساب الشخصي عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وبيّن البرنامج أنه يتم تقديم الاعتراض من خلال الدخول إلى حساب المستفيد ثم التوجه إلى قسم "المدفوعات المالية"، واختيار نوع الاعتراض سواء كانت الدفعة ناقصة أو صفرية، على أن يتم ذلك خلال 90 يومًا من تاريخ إيداع الدفعة في الحساب البنكي.
ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، من خلال إتاحة خدمة الاعتراض المالي إلكترونيًا وتمكين المستفيدين من متابعة دفعاتهم وتصحيح الحالات المالية في الوقت المحدد.