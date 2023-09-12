"الثقافة" تستعد لتنظيم مهرجان "أجا وسلمى 2" في حائل.. في أكتوبر المقبل

وأعدّت الوزارة في هذا المهرجان الإبداعي تفعيلاتٍ عامة موزعة في مختلف مواقع المهرجان ومناطقه؛ لخلق تجربة ثقافية ممتعة، وتتواكب هذه التفعيلات مع الأجواء العامة للمهرجان، ومن أبرزها العروض ثلاثية الأبعاد على الجبال المحيطة بالمهرجان طوالَ فترة إقامته؛ لِتُشكّل بذلك لوحة فنية تُستعرض من خلالها فنون جرافيكية متناسقة مع هوية المهرجان، كما تَعرض عباراتٍ ترحيبية بالخط الثمودي واللغة العربية إلى جانب لغات الدول المشاركة، وأشعار عن جبال أجا وسلمى، فضلاً عن مجسماتٍ فنية تتجلى فيها ثقافة المنطقة الصحراوية ويُكتب عليها بالخط الثمودي "أجا وسلمى"، وشاشةٍ تفاعلية تستعرض هيكل جبال أجا وسلمى بحيث يُمكن للزائر التفاعل مع الشاشة وكأنه يرسمها؛ وذلك لجذب الزوّار من مختلف الأعمار للتفاعل معها، إضافةً إلى تصميم إطارٍ إبداعي متناسق مع هوية المهرجان في زاويةٍ يَظهر خلفَها منظرٌ طبيعيٌّ جماليّ؛ ليلتقط الزائر صورةً تذكارية جميلة.