"فندق هيلتون المؤتمرات جبل عمر" يستضيف ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

وأعرب بسام عمار، مدير فندق هيلتون المؤتمرات جبل عمر مكة، عن الأثر العاطفي للترحيب بضيوف خادم الحرمين الشريفين له شخصيًّا، ولبقية طاقم العمل، مشيرًا إلى أن مشاعر الارتياح لا توصف بينما الضيوف يتوافدون على الفندق المطل على الحرم المكي الشريف، ويصلُّون فروضهم الخمسة طوال إقامتهم هناك مشيًا على الأقدام نظرًا لموقع الفندق المميز، الذي منح الزوار الفرصة الكاملة للوجود طوال الوقت بين الحرم ومرافق الفندق.