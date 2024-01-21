"فندق هيلتون المؤتمرات جبل عمر" يستضيف ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

بكل فخر واعتزاز، دشَّن فندق هيلتون المؤتمرات جبل عمر عامه الجديد 2024 باستضافة 250 زائرًا، يمثلون برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، قادمين من 14 دولة.
وأعرب بسام عمار، مدير فندق هيلتون المؤتمرات جبل عمر مكة، عن الأثر العاطفي للترحيب بضيوف خادم الحرمين الشريفين له شخصيًّا، ولبقية طاقم العمل، مشيرًا إلى أن مشاعر الارتياح لا توصف بينما الضيوف يتوافدون على الفندق المطل على الحرم المكي الشريف، ويصلُّون فروضهم الخمسة طوال إقامتهم هناك مشيًا على الأقدام نظرًا لموقع الفندق المميز، الذي منح الزوار الفرصة الكاملة للوجود طوال الوقت بين الحرم ومرافق الفندق.
وأضاف "بسام عمار" بأن استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلقت لطواقم الفندق ذكريات ستبقى مدى الحياة؛ لأننا وقفنا على كامل التفاصيل، بدءًا من الاستقبال الفخم للضيوف القادمين بشوق؛ إذ تم استقبالهم بماء زمزم، والورود، والقهوة السعودية التقليدية، والتمر، ثم ضيافة العشاء الذي يضم قائمة من الأكلات الشعبية السعودية. بعد ذلك تم اصطحاب الضيوف إلى غرفهم بسلاسة، وتسهيل الوصول إلى الحرم، قبل تعريفهم بمرافق الفندق والمداخل والمخارج الميسرة.
ويوفر فندق هيلتون مكة للمؤتمرات، المشهور بخدماته ذات المستوى العالمي، مكانًا مثاليًّا لمختلف الفعاليات، ويتميز ببنية تحتية متقدمة، وغرف مفردة ومزدوجة، ومجموعة متنوعة من الأجنحة لتلبية احتياجات العملاء. كما يوفر الفندق غرف اجتماعات ومرافق متطورة ذات طاقة استيعابية عالية.
وإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف تذوُّق أفضل المأكولات العالمية في مطاعم الفندق؛ إذ يسعى الفريق جاهدًا لتقديم تجربة استثنائية.
ولمواجهة التحديات المرتبطة باستيعاب التجمعات الكبيرة، وبين فترة وأخرى، ينفِّذ فندق هيلتون مكة جبل عمر للمؤتمرات استراتيجيات رفيعة وبروتوكولات لإدارة الحشود. وتضمن هذه الإجراءات التدفق السلس والتنقل السهل للزوار، وتعتبر سلامة الضيوف أولوية قصوى، مع الالتزام الصارم بالإرشادات الصحية، والتشديد على أهمية التجربة الآمنة والممتعة للجميع.