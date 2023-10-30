بعد واقعة المدير الأجنبي.. "المرواني" يطالب بالتصدي لفصل العاملين السعوديين ووضع حد أدنى للرواتب بالقطاع الخاص

وفي مقاله "شركاتنا.. ورواتب أبنائنا!!" بصحيفة "المدينة"، يقول المرواني: "لا شك أن الشركات تعمل من أجل الكسب وارتفاع الإيرادات.. وكلما زادت الإيرادات ارتفعت أسهم الشركات، لدينا شركات كبرى، تُحقِّق أرباحاً ضخمة، مما يجعلها مقصداً آمناً لأصحاب رؤوس الأموال عبر أسهمها.. هذه الشركات لديها شريحة كبيرة من العاملين المواطنين، سواء فنيين أو إداريين، بعضهم وربما أغلبهم رواتبهم متدنية، تكاد لا تكفي مصاريفهم.. وتجد في المقابل توظيف عدد من الجنسيات العربية والصديقة في هذه الشركات بمميزات عالية.. وهذا يتم ضمن سعي الشركة لتطوير نفسها، بالاستعانة بالعنصر الأجنبي، مع أن بعض التخصصات أثبت السعوديون جدارتهم بها".