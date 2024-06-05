بعد العثور على جثته.. بيان "السفارة السعودية بالقاهرة" بشأن المواطن "هتان شطا": لا شبهة جنائية في وفاته

وفي بيانها على منصة "X" قالت السفارة: "إشارة إلى واقعة اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تفيد السفارة بأنها تلقت بلاغًا من السلطات المصرية، تفيد فيه بالعثور على جثة، يُعتقد أنها تعود للمواطن المفقود. وإثر ذلك تم أخذ عينة (دي إن إيه)؛ للتأكد من حالة الاشتباه، وجاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا -رحمه الله-، مع عدم وجود شبهة جنائية".