بعد العثور على جثته.. بيان "السفارة السعودية بالقاهرة" بشأن المواطن "هتان شطا": لا شبهة جنائية في وفاته

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة اليوم بيانًا، أكدت فيه العثور على جثمان الشاب السعودي المختفي في القاهرة هتان شطا -رحمه الله-، وذلك بعد التأكد من عينة "DNA"، مع عدم وجود شبهة جنائية لوفاته.
وفي بيانها على منصة "X" قالت السفارة: "إشارة إلى واقعة اختفاء المواطن هتان بن غازي شطا في مدينة القاهرة، تفيد السفارة بأنها تلقت بلاغًا من السلطات المصرية، تفيد فيه بالعثور على جثة، يُعتقد أنها تعود للمواطن المفقود. وإثر ذلك تم أخذ عينة (دي إن إيه)؛ للتأكد من حالة الاشتباه، وجاءت النتيجة مطابقة للمواطن هتان شطا -رحمه الله-، مع عدم وجود شبهة جنائية".
وأضاف البيان: "تتقدم السفارة بأحر تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان. كما تعرب السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات هذه الواقعة".
وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، كان مصدر أمني قد صرح بأنه "بالنسبة لما بُلِّغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركًا متعلقاته الشخصية كافة، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب. كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، التي جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المَرضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث".