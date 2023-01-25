مجلس الضمان الصحي يحصل على جائزتي Insure Tek Gold Shield للتميز

وأشار إلى أن الاستفادة من التقنية والتحول الرقمي من أهم محاور الاستراتيجية المجلس التي تحظى باهتمام بالغٍ عطفًا على دورها في تعزيز الابتكار وإيجاد حلول عصرية للتحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي، وإسهامها الكبير في تسهيل التعاملات بين الأطراف ذات العلاقة.