فيديو.. مشاهد من جبل الرحمة للحجاج مهللين مكبرين فرحين بوقوفهم على صعيد عرفات

أظهر مقطع فيديو وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل الرحمة في مشهد مهيب مهلّلين مكبّرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.
وأظهر المقطع أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم في كل يسر واطمئنان، في ظل توافر الخدمات من جميع الجهات المعنية.
وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.