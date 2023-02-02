"الجدعان": نظام "استئجار الدولة للعقار" خطوة مهمة لتحقيق عدد من المستهدفات التنموية

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ بدءًا من اليوم، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.