"صحي الرياض الأول" يُدشن خدمة الغسيل الدموي العاجل بمستشفى "الإمام الفيصل"

دشّن تجمع الرياض الصحي الأول خدمة الغسيل الدموي العاجل لمرضى الفشل الكلوي الحاد في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل.
وخصص "التجمع الأول" جهازيْ غسيلٍ حديثين متنقلين وعددًا من الأسرّة في قسم العناية المركزة، ومسارًا للرعاية العاجلة يقوم عليه كوادر مُدربة ومؤهلة لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.
وسيسهم تدشين الخدمة في رفع كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، عبر زيادة أعداد المستفيدين وتقليل فترات الانتظار، وذلك ضمن خطة "التجمع الأول" للتوسع في تقديم الخدمات الصحية بجميع منشآتها وفق برنامج تحول القطاع الصحي.