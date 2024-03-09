"صحي الرياض الأول" يُدشن خدمة الغسيل الدموي العاجل بمستشفى "الإمام الفيصل"

وخصص "التجمع الأول" جهازيْ غسيلٍ حديثين متنقلين وعددًا من الأسرّة في قسم العناية المركزة، ومسارًا للرعاية العاجلة يقوم عليه كوادر مُدربة ومؤهلة لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.