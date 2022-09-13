"مُزن" تعتزم بناء أكبر نموذج لغوي في مجال فهم وتحليل اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي

وستواصل الشركة جهودها بدعم المؤسسات الخاصة والعامة لتمكينها من التغلب على التحديات المرتبطة بجمع المعلومات وتحليل المستندات ومحركات البحث لتقديم المعلومات الداعمة لاتخاذ القرارات، وبناء نماذج لغوية كبيرة وفعالة يعد أمرًا صعبًا لما يتطلبه ذلك من خبرة عالية وتكاليف باهظة خاصة مع لغات مثل: اللغة العربية التي تعتبر في المراحل الأولى من تأسيس البنى التحتية اللازمة لفهم اللغة الطبيعية.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد الحسين، إلى أن "مُزن" تسعى لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات حاسمة بشكل أفضل عن طريق تطوير تكنولوجيا مبتكرة قادرة على فهم تعقيدات اللغة العربية.