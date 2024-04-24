أمير الشرقية يفتتح "مستشفى الموسى للتأهيل" ويطّلع على أحدث التقنيات العلاجية

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م الموافق 15/ 10/ 1445هـ؛ مستشفى التأهيل التابع لمجموعة الموسى الصحية، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، والمهندس عبد العزيز الرميح نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك في قاعة المؤتمرات في مستشفى التأهيل.