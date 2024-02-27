"زيلينسكي" في الرياض.. إيمانًا بدور المملكة العالمي في دعم السلام الشامل والعادل

يؤكّد استمرارُ توافد رؤساء كبرى دول العالم إلى المملكة من أجل زيارتها للعمل ولوضع استراتيجية التعاون والتعامل بين تلك الدول وبين السعودية؛ أن المملكة تسير على خُطى التقدم والتطور في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية، وذلك عالميًّا.
وتعكس زيارةُ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للسعودية، مكانةَ المملكة ودورها العالمي البارز في القيادة على المستوى الدولي، وحرص البلدين على التعاون المثمر وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين أوكرانيا والسعودية.
وتأتي زيارة الرئيس الأوكراني إلى السعودية؛ حيث وصل إلى مدينة الرياض صباح اليوم، من أجل مواصلة الحوار مع وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، ووضع استراتيجية التعاون بين البلدين خلال الفترة المُقبلة، ووضع خطة التعاون المُشترك، ومعرفة الأوضاع النهائية للمشكلة الأوكرانية.
كما جاءت الزيارة في ظلّ مُناقشة تنفيذ قمة السلام الأولى؛ حيث يرى الرئيس الأوكراني أنه يقترب من عقد قمة السلام الأولى، مشيرًا إلى دعم المملكة المستمرّ لدولة أوكرانيا دون تخلٍّ عنها أو تركها تخوض مشكلاتها السياسية بمفردها؛ حيث إن السعودية تسعى دائمًا إلى السلام الدائم، وهو الحل السياسي الشامل الذي تسعى له المملكة دائمًا وأبدًا.
ويأتي ذلك في إطار صيغة السلام التي وضعتها كييف؛ من أجل إنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، وعودة الأسرى والمرحلين وتبادل السجناء بين دولتَي الحرب؛ وذلك من أجل إنهاء تلك الحرب والمشكلات الناتجة عنها بحلول جذرية.
كما تأتي تلك الزيارة في إطار حرص المملكة على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ووقوفها صفًّا بصف إلى جوار روسيا من أجل السلام، بما يؤكّد قوة المملكة وحرصها على سلامة الشعوب وسيادة الأمن والأمان.