"زيلينسكي" في الرياض.. إيمانًا بدور المملكة العالمي في دعم السلام الشامل والعادل

كما جاءت الزيارة في ظلّ مُناقشة تنفيذ قمة السلام الأولى؛ حيث يرى الرئيس الأوكراني أنه يقترب من عقد قمة السلام الأولى، مشيرًا إلى دعم المملكة المستمرّ لدولة أوكرانيا دون تخلٍّ عنها أو تركها تخوض مشكلاتها السياسية بمفردها؛ حيث إن السعودية تسعى دائمًا إلى السلام الدائم، وهو الحل السياسي الشامل الذي تسعى له المملكة دائمًا وأبدًا.