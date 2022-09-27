المملكة رئيسًا للدورة الـ36 للجنة مصايد الأسماك بـ"الفاو"

وأشارت الوزارة إلى أنها عَمِلت على تدريب صغار الصيادين في مراكز متخصصة محليًّا ودوليًّا، ودعم إنشاء جمعيات تعاونية تخدم صغار صيادي الأسماك، وتوجيههم للاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتطبيق الإدارة المستدامة للصيد، بالإضافة إلى دعم التنمية الريفية الساحلية، وتشجيع تربية الأحياء المائية لصغار المربين؛ من خلال الاستخدام المسؤول لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ(55%).