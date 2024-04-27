شاهد.. "أمانة الطائف" ترفع الجاهزية لاحتواء آثار الحالة المطرية

وكشفت الفرضيات التي نفذتها أمانة الطائف مع الجهات ذات العلاقة جاهزية فِرقها لتنفيذ الخطة الميدانية بكفاءة عند هطول الأمطار؛ إذ وجّه أمين الطائف، المهندس عبدالله الزايدي، فِرق الأمطار والسيول بالاستعداد لمواجهة الحالة المطرية، وسرعة معالجة تداعياتها، والتنسيق مع شركاء الأمانة من جهات الاختصاص لاحتواء الآثار التي قد تنجم عن الأمطار.