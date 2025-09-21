تزامنًا مع قرب اليوم الوطني.."هيئة النقل" تؤكد على مزودي خدمات توصيل الطلبات الالتزام بالمتطلبات

وفي جانب خدمات الطرود البريدية، أكدت الهيئة أهمية الالتزام بتوضيح أسعار الخدمات في توصيل الطلبات والطرود البريدية، وتطبيق مبدأ الشفافية في التسعير، بما يتيح للمستفيد معرفة تفاصيل الخدمة بشكل واضح، إضافة إلى تضمين العنوان الوطني في الشحنات المرسلة كافة؛ لضمان وصولها بسرعة ودقة، ما يعزز من موثوقية الخدمة، ويدعم انسياب العمليات اللوجستية في مختلف مدن ومناطق المملكة.