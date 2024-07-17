انطلاق حملة "سقيا" الماء الصيفية بمدينة الرياض بـ800 ألف عبوة ماء

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تستشعر دورها المهم والفاعل في سقاية الماء لكافة شرائح المجتمع، وتحرص على تحقيق أهداف الجمعية في توفير مياه الشرب في أماكن الاحتياج، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على الماء، والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي لترشيد استخدام الماء، وقال: الحملة ستستمر لمدة شهر كامل في العاصمة الرياض وفروع الجمعية الثلاثة في الخرج وحوطة بني تميم وشقراء. وتستهدف العديد من المواقع الحيوية التي يقصدها الزوار من مختلف شرائح المجتمع سواء الأماكن العامة، أو الممشى، أو المستشفيات والمراكز الصحية، أو العاملين في الشوارع أيًّا كان عملهم.