انطلاق حملة "سقيا" الماء الصيفية بمدينة الرياض بـ800 ألف عبوة ماء

أطلقت جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض، حملةً لتوزيع عبوات الماء تحت شعار "بعطائكم نسقيهم"، وتسعى الحملة لتوزيع أكثر من 20000 كرتون ماء بواقع 800.000 عبوة، تشمل: (المساجد، والمقابر، والعاملين تحت أشعة الشمس، والأنشطة الصيفية الشبابية والدور النسائية، والأماكن العامة وغيرها).
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض د. عبدالله بن عبدالعزيز آل طالب، أن الجمعية منذ تأسيسها تسعى لتقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع بصفة عامة فيما يخص سقيا الماء؛ وذلك انطلاقًا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أفضل الصدقة سقي الماء].
وأشار إلى أن الجمعية تقتنص المواسم لإطلاق مشاريعها التنموية بدعم رجال الخير من هذا المجتمع المبارك ومساندتهم.
ونوّه بأن حملة "بعطائكم نسقيهم"، تأتي امتدادً للمبادرات النوعية والمشاريع الحيوية والاجتماعية ذات البعد الإنساني التي تقوم بها الجمعية، كون تلك المبادرات التي تُطلَق تتواكب مع رؤية جمعية سقيا الماء ورسالتها وأهدافها السامية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تستشعر دورها المهم والفاعل في سقاية الماء لكافة شرائح المجتمع، وتحرص على تحقيق أهداف الجمعية في توفير مياه الشرب في أماكن الاحتياج، وتوعية المجتمع بأهمية المحافظة على الماء، والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي لترشيد استخدام الماء، وقال: الحملة ستستمر لمدة شهر كامل في العاصمة الرياض وفروع الجمعية الثلاثة في الخرج وحوطة بني تميم وشقراء. وتستهدف العديد من المواقع الحيوية التي يقصدها الزوار من مختلف شرائح المجتمع سواء الأماكن العامة، أو الممشى، أو المستشفيات والمراكز الصحية، أو العاملين في الشوارع أيًّا كان عملهم.
الجدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى توزيع 15 ثلاجة مياه خلال هذه الحملة، وتوزيع 25 جهاز تحلية مياه، وتوزيع 600 من أدوات ترشيد استهلاك المياه، ومن الجدير بالذكر أن الجمعية مستمرة في توزيع المياه على طول العام وتستقبل المساهمة في سقيا الماء عبر حساباتها البنكية المختلفة التالية:
مصرف: الراجحي SA8080000101608010330445
بنك البلاد SA8515000999130517520007
البنك الأهلي SA6610000024400000953205
مصرف الإنماء SA5105000068203002026000
بنك الجزيرة SA4560100003895018882001
أو التبرع إلكترونيًّا من خلال موقع جمع التبرعات للجمعية https://store.sogyaalma.org.sa/