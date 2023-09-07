"سكني" يتيح 8280 قطعة أرض مجانية للأسر السعودية منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2023

ويقدم البرنامج خدماته عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم والرد على الاستفسارات، وذلك عبر الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "X"، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) و(واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تشمل (المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والتصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والتمويل الإلكتروني، والسوق العقاري)، إضافة إلى التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط ، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.