يتمتع بوهج ذاتي وقدرة متميزة على الطرح والإقناع.. "أبو طالب": ولي العهد فاجأ العالم في قمة العشرين بالهند

وفي مقاله "الوهج السعودي في قمة الهند" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "الضوء لا يُسلط عليك من الآخرين إذا لم تكن أنت مضيئاً بأعمالك، هكذا يمكن تفسير الحضور المتوهج للمملكة في المحافل الدولية المهمة التي تُتخذ فيها القرارات التي تحدد مسارات مستقبل العالم، وعندما يكون المسؤول الذي يمثل المملكة في هذه المحافل يتمتع أيضاً بوهج ذاتي خاص وقدرة متميزة على طرح الملفات التي يحملها وإقناع الآخرين بها، فإن النتيجة هي تركيز اهتمام العالم بشكل كثيف على المبادرات النوعية التي اعتادت المملكة إطلاقها في القمم العالمية، كما حدث قبل يومين في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الهند".