إنذار أحمر اليوم الخميس.. أمطارٌ غزيرة وتساقط للبرد على جبال "جازان"

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بالأحمر حول هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وجريان السيول وتساقط البَرَد، على محافظات: الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال شهر أغسطس موجة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة تسببت في جرف مركبات ووفيات وسقوط لأحد الكباري وغرق شوارع ومنازل في المحافظات التي تركزت عليها الأمطار غير المسبوقة، حيث تابعت "سبق" تفاصيلها.
وبيّن مركز "طقس العرب" أن أحدث نواتج المُحاكاة الحاسوبية تشير توقعاتها إلى استمرار تأثر أنحاء عِدة من جنوب وغرب شبه الجزيرة العربية بموجات من الرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار في عديد من مناطق السعودية.