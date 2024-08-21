إنذار أحمر اليوم الخميس.. أمطارٌ غزيرة وتساقط للبرد على جبال "جازان"

أطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا بالأحمر حول هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وجريان السيول وتساقط البَرَد، على محافظات: الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.