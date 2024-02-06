"هيئة الترفيه" تحصل على شهادتَي آيزو في "إدارة المخاطر" و"إدارة المخاطر القانونية"
حصلت الهيئة العامة للترفيه (GEA) على شهادة آيزو (31000:2018ISO) في تطبيق مبادئ وإرشادات المعيار الدولي لإدارة المخاطر، وشهادة آيزو (ISO 31022:2020) في إدارة المخاطر القانونية، نظير تميزها في مجالي إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية.
ويأتي منح الشهادتين للهيئة نظراً لالتزامها بتنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، والتزامها باعتماد وتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان إدارة فعالة لإدارة المخاطر المؤسسية والقانونية.
وتحرص الهيئة على تطبيق أفضل وأعلى المعايير الدولية والعمل من خلال اعتماد أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المؤسسية والمخاطر القانونية.
ويعتبر تطبيق المعيار الدولي آيزو (31000:2018ISO) لإدارة المخاطر، والمعيار الدولي (ISO 31022:2020) في إدارة المخاطر القانونية دليلاً على حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، حيث أنهما يعدان من أفضل المعايير الدولية في هذا الخصوص.
نبذة عن هيئة الترفيه
أُسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها.
وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.